衛福部日前公告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，被質疑替「波波牙醫」解套。民進黨立委參選人郭貞慧抨擊，原本在蘇內閣時期，「波媽立委」賴惠員疑似因自己女兒具備波蘭牙醫身份，竟然「沒有利益迴避」，提案修法自肥，引發高度爭議，後因醫界嚴重反彈，時任閣揆蘇貞昌將此案擱置，而前衛福部長陳時中也強烈反對此修正案，但卻因為此次自肥提案，連帶影響台北市長選情，重創民進黨形象。

郭貞慧說，近日又傳出有執政黨委員聯合代辦業者遊說衛福部，企圖暗渡陳倉，護航特權子弟走後門，目前針對這些代辦業者，卻又無法可管，這是目前急需改善的迫切課題。郭貞慧也強調，為了公平正義，她願意成為綠營開第一槍的政治人物。

郭貞慧呼籲，為了公平正義，為了本土醫療人員工作權，要求黨中央一定要處理這種自肥自利的黨公職。(戴志揚翻攝)

對此，本土小牙醫聯盟多次公開表示反對，而這是首次綠營政治人物與醫界聯合公開聲援，郭貞慧認為無論政治立場為何，特權階級都不應該存在，立法委員應當為人民服務，而不是修法自肥。

郭貞慧說竟還有人要求開放偏鄉給「波波牙醫」實習「練手感」的詭異要求，光是想讓偏鄉百姓當白老鼠的心態就十分可議，偏鄉不該是原罪，人生而平等，皆應享有同等品質的醫療照護。如果「波媽立委」們真的對波波醫師那麼有信心，為何還要刻意選擇偏鄉百姓作為實習標的？

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺醫師表示，原本去年醫師法修法是讓醫界十分期待，期待新法條上路之後能將舊有的缺失補正，誰知新草案附帶決議竟然是企圖偷渡開放「波波牙醫」矇混過關，仔細研究才發現原來是提案人裡面有一位「波媽立委」，讓人羨慕「有媽媽當立委真好」。

黃映綺醫師表示，賴清德主席本身也是基層子弟苦讀出身的醫師，應深知醫師人力總量管制對全民醫療品質的影響，她也想問問民進黨的賴清德主席，對於波波牙醫爭議的態度為何？會站在波爸波媽那邊？還是站在本土基層牙醫和本土牙醫學生這邊？

她也想藉由這個機會，想問問我們的蔡英文總統、問問現任行政院長陳建仁，對於波波牙醫爭議的態度為何？

與會的本土小牙醫聯盟馬醫師呼籲，醫界一直都是民進黨最堅實的盟友，如今因爲波媽立委一己私利，要讓民進黨站在醫界對立面，這是民進黨所樂見的嗎？

牙醫師學生家長代表張女士則表示，家長們要的很簡單，保障子女們最基本的公平正義，台灣不應該有權貴可以走後門。

郭貞慧呼籲，為了公平正義，為了本土醫療人員工作權，要求黨中央一定要處理這種自肥自利的黨公職，否則此類爭議只會不斷上演。也呼籲賴主席必須要強力捍衛「清廉、勤政、愛鄉土」的黨格傳承。