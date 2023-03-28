新北消防小隊長酒後脫序，被帶回派出所還罵三字經。（簡銘柱翻攝）

侯男竟出腳踹員警，員警當場將他依妨害公務現行犯逮捕。（簡銘柱翻攝）

新北市消防局一名侯姓小隊長，今28日凌晨酒後搭乘計程車到北市吳興街，因付不出300元車資竟躲超商20分鐘，運將氣得報警處理。警方到場後將他帶回保護管束，酒醒後竟出腳踹員警，當場被依妨害公務逮捕。並遭消防局記過處分。

新北市消防局第一大隊表示，侯姓小隊長為休假狀態，因酒後搭乘計程車發生糾紛，本日凌晨遭員警帶回派出所疑有衝突不當行為，造成社會不佳觀感妨礙機關形象，將依本局獎懲標準規定立即召開考績委員會進行行政懲處處分，並列為重點督導對象。將加強宣導同仁於休假時間，言行舉止應端莊謹慎，不得酗酒滋事，以維護公務員及機關形象。將製作案例教育，再次提醒同仁切勿飲酒過量，避免觸法之情事，如有違反規定者，按其情節輕重依獎懲標準或其他相關規定辦理，以作為警惕。

消防局已於今（28）日下午已召開考績委員會，決議予以記過處分。另外計程車費已由友人墊付，無積欠車費。

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