蘆洲水湳溝是當地重要的排水幹道，集水面積約220公頃，但由於興建年代久遠，護岸破損老舊遭掏空，不僅有防汛安全疑慮，且渠底逆坡流速不足易滋生惡臭，對此新北市水利局將耗資8400萬元展開整治，預計2024年完工；新北市議員李倩萍表示，該整治工程地方期盼已久，希望修繕能一次到位。

這次辦理的「新北市蘆洲水湳溝排水改善暨環境優化工程」，主要針對水湳溝下游左右岸、高度達3至4公尺的護岸展開重新施作及改建，同時明渠段施作約720公尺的子溝、渠底地質改良、綠美化工程及增設抽水機，預計耗資8400萬元進行整治，由中央營建署「前瞻基礎建設計畫」補助經費80％，其餘20％由地方政府自籌。

水利局提醒，水湳溝整治工程目前已在進行中，但由於水湳溝兩側道路狹窄，導致施工機具材料進場困難，若是施工期間重機具材料進出周邊巷弄，造成民眾不便，敬請見諒。

新北市議員李倩萍指出，水湳溝年久失修，護岸都有發生崩塌的情形，當進入防汛期時周邊的居民都會非常擔心釀成大淹水，但過去市府礙於經費，往往只能重點補強，這次終於在千呼萬喚下展開修繕，地方都樂見其成，但也希望不要淪為治標不治本，能夠一次到位。