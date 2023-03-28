東非狒狒悲劇收場引譁然，桃園市資科局專委盧紀燁燦笑擺拍更犯眾怒，盧紀燁下午向張善政請辭獲准，對於引發的爭議非常懊惱，請辭時不斷表達歉意，對於職位並不戀棧，目前會暫時休息一陣子，沒有其他規畫。

連日都在第一線追捕狒狒的盧紀燁，擺拍事件爆發後就神隱，今手機、市府分機皆無人回應，市府開的記者會也不見蹤影，僅下午現身楊梅警局，以證人身分接受警方約談，隨即離開警局，對於狒狒事件不願多談，快步搭車離去，下午即向張善政請辭。

市府內部人員轉述，盧紀燁對於自己引發的爭議，也感到相當懊惱，對於職位並不戀棧，請辭時也不斷向團隊表達歉意。

盧紀燁也感到很可惜，無法繼續在智慧農業方面為市府盡一份心力，目前會暫時休息一陣子，暫時沒有其他規畫。

桃市府晚間指出，盧紀燁擁有科技農業專業，從資科局借調到農業局服務，希望為推動桃園農業轉型盡一份心力，但此次支援狒狒圍捕作業期間，因思慮不周做出不當行為，引發社會大眾質疑，因此已於下午請辭獲准。農業局長陳冠義也因督導不周，向市長自請處分。市府團隊會記取教訓，對生命抱持嚴肅尊重的態度，並深刻檢討圍捕過程的缺失，提出精進作為。