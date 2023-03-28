因應4位司法院大法官任期至今年9月30日屆滿，蔡英文總統已核定設置「112年司法院大法官提名審薦小組」，公開接受各界推薦優秀人選，台北律師公會決議推薦行政院政務委員兼發言人羅秉成、監察委員張菊芳、律師張世興，全國律師聯合會推薦薛西全及李念祖律師。

依據行政院官網資料，羅秉成是政治大學法律系畢業，台灣大學法律系公法組碩士，他曾經擔任冤獄平反協會理事長，及台灣大學法律學院教授級專技教師，財團法人法律扶助基金會董事長，2017年9月20日起擔任行政院政務委員至今。