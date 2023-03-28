找工作總讓人無限煩惱。一位出社會即將5年的女子表示，她在2月決定裸辭轉換跑道，沒想到求職1個月還是找不到工作，不禁感嘆各公司難道真的比較喜歡新鮮人？對此，許多網友指出，「白紙可以壓榨呀，他們都傻傻不懂呀」，所以公司才會比較喜歡啟用新鮮人。

原PO在Dcard發文指出，她從畢業後進入職場打滾至今即將邁入第5年，上個月她突然決定裸辭轉換跑道，沒想到這1個月來卻遲遲找不到理想的工作，讓她感到絕望又難熬。

原PO提到，之前她和前前公司的主管聊天時發現，比起有經驗的人才，公司更喜歡聘用好拿捏、好塑型的新鮮人，讓她不禁感嘆，「公司招人真的都比較喜歡用白紙嗎⋯」。

對此，許多人紛紛回應，「白紙可以壓榨呀，他們都傻傻不懂呀」、「就是剛出社會的傻傻不懂最好騙了～美其名曰給沒工作經驗的你一個機會進來學習，實則把你一人當兩人用還給最低工資，所有的不合理要求都會說是給你學習的機會呢！剛離開第一份工作的人路過」、「爛缺才喜歡找白紙，有社會歷練的人一下就知道公司多爛，就走了」。