全民瘋運動！太魯閣晶英酒店延續棒球世界盃經典賽風潮，將運動與山林景緻以及造型美食串聯，針對即將到來的4月連假與復活節假期，規劃「峽谷童樂會」系列活動。包括4月1日至5日率先登場的「運動童樂」，結合周邊景點與戶外運動競賽，4月8日及9日的「彩蛋童樂」，邀請闔家攜手「彩蛋繪畫」並進行「滾蛋大賽」，衛斯理自助餐廳則規劃有運動主題甜點，並於兒童節當天加碼供應動物造型雞蛋糕。飯店賣店「福利社」更推出限定版的「香草冰淇淋雞蛋糕」，搭配特製草莓淋醬和巧克力捲心酥，冷熱交融，滿足視覺與味覺的享受，期間限定每份150元。

太魯閣晶華酒店的「運動童樂」活動將於4月1日至5日的下午2點至6點，在頂樓戶外草坪區登場。與山水共存的太魯閣晶英酒店，將周邊景點和戶外活動結合運動，設計了五道有趣關卡。其中，「步步為營」發想自太魯閣國家公園跨距最長、距離溪谷落差最大的布洛灣吊橋，挑戰者需得發揮平衡感，一步一步走過獨木橋。通過暖身的第一關，接著有延伸原住民狩獵與臨海捕魚的文化的投擲運動「滿貫神射手」與手眼協調運動「竹簍拋接球」。其他還有球類運動「保護恐龍蛋」和貼近大地的「匍匐向前進」。以上關卡皆有專業團隊引導，讓平時忙於學業的孩童能夠暫時拋開課本，盡情揮灑汗水。父母也可在活動期間從容體驗飯店設施。活動結束後，還有依闖關秒數贈送的趣味桌遊﹑飛龍牌PENTEL特大粉蠟筆或花蓮特色海鹽西瓜與洛神花冰棒等豐富獎項，為美好旅行增添難忘回憶。

運動會後，4月8日及4月9日下午3點至5點「彩蛋童樂」接續登場。「滾彩蛋」是復活節最為人所知的活動之一，由於西方國家普遍認為「蛋」象徵著重生及延續，因而在復活節當天就有許多和蛋有關的遊戲與競賽。在飯店度假，活動當然要兼具儀式感，在復活節假期不但有能發揮創意的「彩蛋繪畫」，完成後再隨機抽出滾蛋工具，將隨機得到的木勺、鍋鏟、桌球拍等工具當成球桿，將彩蛋滾到終點，即可與一同參與的親朋好友相聚在溫暖爐火前，一邊分享故事，一邊吃著現烤兔子造型的棉花糖，感受山林度假的閒適愜意。

飯店致力營造全新旅遊體驗，以上活動皆能於訂房後免費預約參加。預訂雙人成行「春曉．一泊二食住房專案」官網優惠平日每人5,600元起，包含山嵐客房住宿一晚、自助早餐、任選中式或自助晚餐，住宿期間可以免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施。從挑戰自我到享受旅程，從步道探索到文化體驗，從美食品嘗到身心放鬆，每位旅人都能夠在太魯閣晶英酒店找到適合自己的專屬體驗。