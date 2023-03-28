前總統馬英九27日抵陸展開祭祖交流之旅，今(28日)赴南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥，振興中華」，並寫下民國紀年「百十二」。媒體人黃揚明對照連戰、宋楚瑜、吳伯雄等人在中山陵的書法題字，直呼馬英九是首位寫下民國紀年「百十二」的訪賓，也是唯一一位在「書法室內」展示該題字的訪賓。

黃揚明在臉書發文指出，比一比馬英九與連戰、宋楚瑜、吳伯雄等人在中山陵的書法題字，馬英九是首位寫下民國紀年「百十二」的訪賓，也是唯一一位在「書法室內」展示該題字的訪賓。他還提到，稍早馬英九公開談話，開頭也直接說了「民國112年」、還說了「馬英九前總統」。

只見在黃揚明整理的對照圖中，國民黨前主席連戰2005年赴陸參訪，是為國民黨和平之旅，4月27日在中山陵寫下「中山美陵」，寫的是西元年。親民黨主席宋楚瑜同年也出訪，名為親民黨搭橋之旅，5月5日在中山陵寫下「民有民治民享三民主義，一統華夏」等字，寫的也是2005年。國民黨前主席2008年赴陸進行兩岸執政黨領導人高峰會，5月27日在中山陵寫下「天下為公，人民最大」，也是以西元紀年落款。只有前總統馬英九在「和平奮鬥，振興中華」的題字旁，主要落款日期強調「百十二，三，廿八」，僅在旁邊加註西元年「二０二三」。

網友表示「中華民國前總統，這句足夠讓民進黨嘔死，無縫可鑽了」、「馬前總統太有種值得敬佩，綠營的酸民可以閉嘴了！」、「馬總統真的是在為中華民國做事，不怕台獨份子酸民，一意為兩岸和平共處、為全民守護安居樂業的生活」、「民進黨塔綠斑側翼又翻車了，原本想看好戲，結果馬總統完全沒有避諱，不僅提到中華民國，還提到前總統，坐看民進黨大崩潰，捍衛中華民國，慎終追遠，以敬先賢，馬總統加油～！」