桃園航空城計畫開發中，桃市府地政局今舉行附近地區第一期特定區區段徵收案，橫峰里安置街廓第三階段抽籤配地，但搬遷戶直言市府未履行一里一安置承諾，因基地不足，導致有人要遠離親友安置去別里，造成搬遷戶二次傷害。地政局表示，安置計畫優先保障合法建物安置戶，全區安置街廓總量足夠，僅部分里在第三階段的面積和選擇較少，因此也安排就近安置到鄰近里別。

安置街廓抽籤選配共分四階段，第一階段就各里合法建物安置戶選配該里區域，第二階段為前階段未分配者可跨里選配，第三階段為沒有合法證明之建物安置戶，可選至同里區域，最後則是前三階段未選配者進行選配。

橫峰里長徐振坤指出，前兩階段分配的里民，左鄰右舍與親友等人都能留在同里，第三階段卻因基地不足，30多戶被迫分到其他里，今聚集40多人到抽籤現場表達訴求，無奈陳情失敗，市府未實現當初說的一里一安置，尤其許多搬遷戶是年長者，要去陌生環境展開新生活，重新建立人際關係，有一定難度，恐造成心理障礙。

市議員游吾和表示，第三階段為沒有合法證明的建物安置戶可選至同里區域，市府訂的規則卻無法達到，里民訴求有理，應循前例多畫街廓，讓搬遷戶能再次相聚。

市議員徐其萬也為搬遷戶叫屈，政府多年前開始推動航空城計畫，民眾也都配合，如今不該拆散有多年感情的徵收戶們，應多彌補妥善照顧才對。

地政局說明，航空城安置計畫以先建後遷、就近安置為原則，優先保障合法建物安置戶，分四階段選配，已完成第一、二階段約85％安置戶選配，目前全區安置土地數量足夠供申請安置的3131戶選配，但依選配原則，每階段須就前階段配餘土地選配，第二階段跨區選配後，部分里別在第三階段可能面積和選擇就較少。

地政局提到，橫峰里第三階段選配共63戶符合資格，有2戶今早未到場抽籤、8戶抽籤後未配地，市府基於就近安置原則，保障民眾權益並尊重民眾選擇，開放五權及埔心里提供選配，目前已分配的各階段皆依照就近安置原則辦理。