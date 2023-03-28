🚨🧤𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | From July 1st, IFAB rule changes have prevented goalkeepers from taunting during penalties.



➤ GKs cannot touch goalposts & nets

➤ Delay execution of penalty

➤ Unfairly distract the taker

➤ Behaviours that fail to show respect pic.twitter.com/2DAexoKSMT — EuroFoot (@eurofootcom) March 25, 2023

卡達世足賽出現大量PK戰，包括法國與阿根廷的決賽也是PK，國際足總理事會（IFAB）在討論之後修改了規定，將會嚴格限制守門員在PK戰的行動，嚴禁他們「做出任何拖延比賽、挑釁對手、吸引對手注意力的行為」，只能乖乖罰站到對手起腳攻擊為止。新規則將於今年7月1日開始生效。

IFAB說明：「守門員不可以向對手做出不敬的動作，也不可以不尊重比賽，例如不公平地挑釁踢球者。守門員必須停留在球門線，面對踢球者，站在門柱之間但不可以碰觸門柱、門楣、門網，直到對手攻擊為止。」

卡達世足賽比較著名的門將挑釁動作，一次是澳洲替補門將瑞德梅（Andrew Redmayne）8強賽氣走秘魯的PK戰。澳洲在PK戰才換上瑞德梅，他像小丑般跳躍揮舞，果真讓秘魯球員分心，在第3點踢中門柱。阿根廷門神馬丁尼茲（Emiliano Martinez）更是臭名昭彰，他在決賽PK戰以小動作和心理戰干擾法國球員，成為奪冠大功臣。

對於PK規則的改變，馬丁尼茲坦然地說：「我不確定往後20年我還會不會守住PK戰，但我已經守住所有我該守住的PK戰了，就是美洲盃與世界盃，我幫助國家贏下那兩個冠軍就足夠了。身為球員我們本就應該適應規則改變，我們會調適過來的。」其實往後改成怎樣都不重要，反正最重要的國際賽獎盃都已經被馬丁尼茲拿到手了，他是2021年美洲盃金手套、2022年世界盃金手套。