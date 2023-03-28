大陸外交部長秦剛27日表示，中美關係正處於建交以來的歷史低點，出現當前困局，根源在於美方將中國視為最主要戰略競爭對手和最重大地緣政治挑戰，對中國大搞經濟脫鉤、科技圍堵。

據大陸外交部網站，秦剛在中國發展高層論壇2023年會午餐會上演講，多處未點名地批評美國。他說，有的國家為了維護霸權私利，挑動意識形態矛盾對立，製造「脫鉤斷鍊」，構建「小院高牆」，甚至要復活「冷戰」，分裂世界。

秦剛批評，當前中美關係正處於兩國建交以來的歷史低點；出現當前困局，「根源在於美方將中國視為最主要戰略競爭對手和最重大地緣政治挑戰，對中國大搞經濟脫鉤、科技圍堵」。

秦剛續指，「阻斷別人的路，也會讓自己無路可走」，遏制中國的發展，也會讓美國甚至世界陷入停滯；歷史告訴未來，中美應該且完全可以相互成就、共同發展。

秦剛也提到，民主不是「某個國家」的專利，世界上沒有放之四海而皆準的制度或模式，各國有權選擇符合自己國情的發展道路；渲染所謂「民主對抗威權」，本身就是不民主，只會給世界造成分裂和對抗。