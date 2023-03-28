中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，出眾的外貌加上嬌小身形卻有E罩杯傲人曲線，更在成為「經典女孩」後人氣不斷攀升，跨足主持綜藝節目外，更在日本有代言活動，聲勢相當火熱；對此林襄的正妹經紀人莉奈昨（27日）突PO長文，透露林襄這一路走來有多坎坷，更意外曝光她2年前價碼，還被當瘟疫的悲慘情形。

林襄近日成為日本高爾夫球精品全球代言人，引起熱烈討論，而莉奈昨日在IG有感而發寫下近700字長文，談到林襄達成人生新里程碑後，憶起過去心酸歷程；原來2年前林襄的價碼落在1、2萬元，形象的關係導致一些案子都流標，只能靠著莉奈攝影作品的版稅收入過活。

莉奈想到以前林襄經常被廠商講得很難聽，最常聽到的就是說林襄沒質感、沒氣質，還會誇張地表示，「害怕自己品牌被傷害」，讓她無奈自嘲「我覺得我們根本就是瘟疫」。但莉奈很慶幸一路上林襄都很沉得住氣，樂觀又正能量，「總是能優雅面對每一個否定」。

對於林襄從2年多前被廠商嫌棄，到現在越來越多大牌廠商邀約，心情既五味雜陳又很安慰，在有感而發下不知不覺說了這麼多，更驕傲地自我介紹，「嗨我是林襄經紀人莉奈」。許多粉絲也跳出來替她們打氣加油，「辛苦了，不管是襄還是莉奈」、「你們都超棒的」。