脫逃多日的東非狒狒傳出在圍捕過程中，傳遭獵槍射擊而致死，後續將由農委會家畜衛生試驗所進行解剖釐清死因。林務局表示，據了解，六福村的狒狒並未全數植入晶片，乃因一一麻醉並捕捉個體恐造成緊迫甚至生命風險，後續將請新竹縣府強制要求園方，未來若有新進動物，須先進行個體註記或晶片植入。

林務局表示，六福村的狒狒據了解並未全數植入晶片，確切情形應洽新竹縣政府說明。依「野保法」第31條規定，飼養保育類野生動物應向地方主管機關登記備查，但並未強制要求飼養者需實施晶片註記，是否進行個體註記或註記方式由地方政府視狀況採行。

林務局指出，六福村的狒狒在非常早期即引進，數量龐大，且為所謂「野生動物園」，有別於台北或高雄動物園為少量個體、小空間展示方式，六福村採大區域戶外放養方式，若要強制每隻個體都植入晶片，須一一捕捉個體並麻醉始能完成，對動物恐造成緊迫甚至生命風險。

林務局表示，後續將會邀集新竹縣政府委請專業人士協助進行物種數量清點、環境設施精進及以更周全的方式建立個體登記，並請新竹縣府強制要求園方未來若有新進動物，須先進行個體註記或晶片植入。