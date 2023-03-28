行政執行署長林慶宗頒獎給績效優異的執行署分署執行官。(行政執行署提供)

法務部行政執行署為精進行政執行官法律與專業知能，28日舉辦執行官在職訓練，法務部長蔡清祥致詞時，讚揚執行署績效良好，並特別頒獎給受苗栗地檢署囑託變價「紅富海吸金案」的新竹分署、全國業務前3名的分署與執行官。

行政執行署表示，今天的在職訓練共有92名執行官參加，邀請法務部主任秘書顏迺偉及新北地院庭長黎文德，講授強化行政執行新聞及各類訊息發布機制效能及強制執行法學及實務等課程。

法務部長蔡清祥致詞表示，感謝執行署長林慶宗帶領整體行政執行團隊，屢屢締造良好成績，行政執行署成立22年來，創下新台幣6324億餘元的傲人執行績效。

蔡清祥並提醒，行政執行機關在追求執行金額的突破外，更應探求民眾不繳納公法債務的原因，設法構思如何藉由執法過程，發揮法治教育機能，讓民眾養成自主遵法的習慣，以達成行政執行的最終目的。

此外，蔡清祥為鼓勵辦案成績優良的執行官，分別頒獎給受苗栗地檢署囑託變價「紅富海吸金案」的新竹分署、去年度各分署整體業務評比前3名、行政執行官個人獎前3名，期勉持續努力，再創佳績。