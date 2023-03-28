台北旅遊在國境開放後逐漸熱絡，帶動住宿需求，北市提醒民眾連假旅遊務必選擇合法旅館，消費權益才有保障，北市觀傳局表示，今年迄今已裁處非法經營的旅館業共47件，裁罰金額共計516萬元，其中，受罰案件多數為Airbnb等平台刊登的「居家共享」短期住宿，但此行為在國內屬非法。

非法經營的旅館業，即俗稱日租套房，未經申報公共安全與消防檢查，恐產生安全隱憂，觀傳局說明，近期受裁處的日租套房案件，多數屬Airbnb等平台刊登「居家共享」短期住宿，卻不知此行為在國內屬非法。

觀傳局說明，依發展觀光條例，提供旅客短期住宿屬於旅館業，應依法設立登記，違者可處新台幣10萬至50萬元罰鍰，且經觀傳局裁處後，將函報國稅局、消防局、建管處等單位，以追查是否有其他違規。

觀傳局強調，日租套房不論自有產權或承租使用，如涉及違建，恐遭查報與拆除，根據去年1月至今年2月底統計，北市府已針對涉及違建的日租套房，完成查報15件，其中4件已拆除。

觀傳局補充，近來大量檢舉案件，顯示承租人承租後，在未告知建物所有權人下轉作經營日租套房，若經發現並送查報、拆除，所有權人除需負擔拆除費用，可能還要循法律途徑向承租人求償建物損失，建物所有權人應注意建物使用，租賃契約明訂不可轉租或非法使用，以維護自身權益。