吳男與高中同學小美「友達以上、戀人未滿」，租屋分房住，吳2020年間以身體不適要求同床陪伴，小美基於交情「陪睡」，半夜竟遭上下其手，她害怕裝睡未拒，吳變本加厲硬上，她猛推抗拒仍遭強制性交而報警。吳否認並辯稱，她沒離開、沒拒絕，代表兩人就差「這一步」，他才順勢「做下去」，法官依強制性交罪判3年6月，可上訴。

吳男與小美是高中同學，兩人交情深厚，情同「閨密」、「哥們」，在中市租屋分房而住，還常互相幫對方洗衣、做早餐等。

吳男在2020年8月24日晚間以吃壞肚子，嘔吐不適、睡不好等理由，半撒嬌要求小美同床「陪睡」，兩人同床睡到凌晨，吳男竟貼近小美上下其手猥褻，小美害怕裝睡，未抗拒。

豈料，吳男變本加厲竟動手脫小美褲子要硬上，小美不知所措，不敢激烈反抗，2度以雙手猛力推開表達拒絕，仍遭強制性侵得逞，事後，小美搬家報案。

吳男否認強制性交，辯稱兩人同住一個屋簷下，就像是一對情侶，他只是沒主動開口去打破朋友關係，過程中，雙方都沒有講話，她沒離開、沒抗拒，他覺得是「OK的」，代表兩人是否真的「就差這一步」了，才順勢地「做下去」，直到對方推開，他才停下來。

吳男說，事後並無異常，直到晚上小美的姐姐來說要搬走，並詢問該事，他跟小美道歉並表示，不知道她不願意，他也才知道做了不可挽回的事。

吳男辯護律師表示，吳男從頭到尾都沒認知違背女方意願，旁人來看都可能誤認兩人已接近情侶，女方進房同睡導致吳男誤以為不排斥親密性行為，過程長達1、2個小時，女方隨時可拒絕或逃走，但卻都沒反映，也許她內心也很複雜。

小美證稱，她從未向吳男示愛或表白愛慕，還曾明確表示對他並無好感，與他同床是基於友誼，並非男女情愫，且該次已是第二次同床睡了，直到對方脫她內褲及褲子，她才驚覺變得有點嚴重，2次以雙手用力正面推開他，表達拒絕。

法官認定，吳男原本想趁女方睡著時對她性交，但在女方推開抗拒後，仍未停手，違反意願強制性交得逞，犯後否認犯行、飾詞狡辯，違背女方的友誼信賴，傷及身心甚鉅，依強制性交罪判刑3年6月。