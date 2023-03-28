一個銅板拍不響？喪禮在用的花圈、花牌，通常是喪家親朋好友送來的哀悼之物，然而，這哀悼卻被拿來用於「洗門風」，有男子在網上分享1間飲料店店外的照片，其照片飲料店外擺著一對花牌，上面寫著「我張嘻嘻，愛當小三」，而這消息引起網友熱烈討論「是那個網紅？」，也釣出JKF女郎回應表示「這個是台南的～～～我是台中張嘻嘻...」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，該照片是台南某飲料店，而店外卻放置了一對花牌，其上面寫著「我張嘻嘻，愛當小三」，並且這大字兩旁各寫著「文南路戀愛特調，闆娘最愛當小三」、「給我一瓶魔法藥水，跟你一起去髒兮兮」。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「有故事的飲料店」、「洗門風嗎」、「要跪著爬進去買嗎」、「什麼梗？沒跟到，求懶人包」、「買完需要鞠躬嗎？」，另外有網友照片分享到臉書社團「爆廢公社」，也讓其他網友聯想到JKF女郎「張嘻嘻」，表示「是那個網紅？」、「是那個張嘻嘻嗎」、「是這個我知道有名的張嘻嘻嗎」，對此也引出JKF女郎張嘻嘻回應「這個是台南的～～～我是台中張嘻嘻，想變漂亮記得找我喲....」。

飲料店外擺一對花牌，其上面寫著「我張嘻嘻 愛當小三」，拍網友拍下在網上瘋傳。（翻攝自臉書路上觀察學院/網友有俏皮授權提供）

據悉，有1名網友提到，疑似闆娘偷吃有婦之夫被發現，而正宮給了這位闆娘「小三」機會，2人仍背著正宮偷偷來再度被發現，因此，店門前被放置一對花牌，當作是「洗門風」。

其他網友也紛紛留言表示「叫張嘻嘻的似乎族繁不及備載」、「怎麼又是男的沒事？女的出事」、「一個銅板拍不響...」、「出軌男方永遠沒事，女人的戰爭，可能男的口袋夠深」、「元配的先生，跟外面的女人都有問題，銅板沒有兩個，打不響」、「男生也有問題」、「她們不尷尬那尷尬就是別人了」。