本土劇女星王晴外型亮眼，同時擁有火辣身材，因拍攝許多八點檔知名度逐漸上漲，她早年擔任廣告模特兒，後來拍攝許多微電影，近而跨入戲劇圈，也因五官和高挑身材和名模林志玲有些相似，被外界封為「本土劇林志玲」，近日她結束工作，卻發現錢包現金都被偷走，讓她忍不住直呼「拜託有點良心好嗎」。

王晴今日在Instagram限時動態以黑底白字發文：「昨天錄影結束後，發現錢包裡的鈔票現金全不見了，藝人賺錢也很辛苦，拜託有點良心好嗎……」，對此王晴向《中時新聞網》表示：「是出外景的時候掉的，現場沒有監視器，也不打算報警了。」雖然助理也在，但現場比較混亂需要跑來跑去，王晴說：「錢包金額只有一、兩千是還好啦，沒有想把事情鬧大」。

女星王晴發文透露錢包的錢被偷走。（圖／王晴Instagram）

王晴前陣子因為拍戲太過操勞導致脊椎惡化，當時她曬出穿戴護具的照片，透露左手一度出現麻痺的現象，一有時間就去醫院報到治療，她在八點檔《一家團圓》客串女鬼，坦承拍攝後期狀態不好，殺青時她標記李亮瑾、GINO、江國賓和亮哲等演員的帳號，感性喊話：「雖然時間很短，但能在我做鬼的這段時間遇到你們，我真的覺得很幸福」。她也表示目前身體其他地方都很健康，只是需要復健，但正常工作都沒問題，喊話「歡迎各種工作來找我～復健可是不便宜的呢」。