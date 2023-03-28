中華足協24日發布今年度賽事規畫公告，其中台灣青年足球聯賽本年度將暫停辦理一事，引起國內足壇不少惋惜與討論。以青訓系統為核心的台北競技俱樂部今天發表聲明，對青年聯賽停辦深表遺憾，台南東門城足球俱樂部也懇求足協傾聽民意，匯集有意願參與青年聯賽之球隊共同討論對策，繼續辦理這項賽事。兩支俱樂部的聲明內容如下：

台北競技俱樂部聲明。（臉書官網翻攝）

【AC Taipei 台北競技俱樂部聲明】

上週五，中華民國足球協會（以下簡稱足協）發布2023年度賽事規劃公告，表示本年度的台灣青年足球聯賽將暫停辦理。本俱樂部認為此舉對台灣的足球發展弊大於利，並對足協的決定深表遺憾。

台北競技俱樂部以青訓系統為核心，致力於以台北為基地、培養足球產業人才。對於球員培育而言，適當且具一定頻率的正式比賽是不可或缺的。對包含台北競技俱樂部在內、全台各地的足球俱樂部而言，2020年開始舉辦的青年聯賽提供各俱樂部的男女梯隊一個優質的賽事，在2022年便幫助了全台灣男女共59支球隊內有志於足球的青年球員們精進自己的足球技術。本俱樂部認為，足協停辦今年度青年聯賽的決定置全台灣發展基層足球的足球俱樂部於無所適從，缺乏具規模的聯賽將浪費年輕球員的黃金成長期、打擊家長及台灣民眾對台灣足球產業的信心，並使台灣的青年足球退回到只能依賴學校體系的窘境。對台灣的基層足球而言，青年聯賽的停辦將是嚴重的傷害。

台北競技俱樂部呼籲全台灣所有的足球俱樂部一同發聲，向足協以及社會大眾傳達我們對足協和青年聯賽的期許，並懇求足協開啟與全台灣眾俱樂部對話的機會，一起延續這項對台灣足球發展至關重要的賽事。

台南東門城足球俱樂部聲明。（官方臉書翻攝）

【台南東門城足球俱樂部聲明】

對於 3 月 24 日中華民國足球協會（以下簡稱足協）發布 2023 年度賽事規劃公告，提及台灣青年足球聯賽（以下簡稱青年聯賽）本年度暫停辦理一事，本俱樂部懇求足協傾聽民意，匯集有意願參與青年聯賽之球隊共同討論對策。

東門城足球俱樂部以提升足球人口、創造足球文化努力，十年來以「向下扎根、向上發展」為目標耕耘基層足球，深刻了解缺乏正規聯賽對選手所造成之影響。此決策不只對於本俱樂部，勢必嚴重打擊國內所有正在發展足球的各個單位，懇請足協正視暫停辦理青年聯賽對國內足球發展之影響。

基層足球有許多小選手正默默地努力，在此呼籲社會大眾正視此議題，邀請您共同為台灣足球發聲，串聯各方力量對足協傳達基層足球於此議題的想法。期許延續辦理青年聯賽，給熱愛足球的孩子繼續向上發展的目標，維持台灣足運正向發展。