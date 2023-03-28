立法委員邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩今針對社子島地區開發計畫召開座談會，並邀請台北市都發局、地政局，以及內政部，就社子島發展案的現況進行說明。社子島居民於會上表明，希望政府依法執行公權力，都發局則強調，待區段徵收計畫公告後，便會將社子島都市計畫報請內政部核定並辦理公告作業。

邱臣遠說，社子島開發牽扯到政治、社會、經濟、生態、居民意見等錯綜複雜的議題，也是台北市政府嚴峻的都市計畫難題，社子島支持開發與反對開發的爭議新聞不斷，也使政府推動相關計畫的速度進行緩慢。

他強調，社子島的下一步該如何發展，是民眾長期必須關注的議題，也是中央和地方必須一同努力的方向，更是各界要充分討論，尋求共識最大化的議題。黃瀞瑩則說，社子島開發問題對前台北市前後13任市長來說，都是無解難題，在柯文哲任內才有重大突破，並展現出解決社子島問題的決心，希望在此基礎下繼續推動社子島的發展。

黃瀞瑩表示，對於社子島的發展，身為在地議員，希望各方的意見都能被傾聽，讓區段徵收、拆遷安置等問題，能在溝通和共識凝聚下，獲得妥善的解決，爭取居民的最大利益。

社子島富洲里里長陳惠民指出，社子島議題至今已有53年，希望政府體恤社子島居民所遇到的問題，包含危老建築和排水系統不佳等問題，盡快推動社子島開發案，讓居民能夠有一個更好的生活環境。社子島居民權益促進會會長楊明照也說，希望政府重視到社子島既有的問題已經導致人口外移和發展延宕，請政府務必要依法行政展現公權力。

台北市都發局表示，社子島目前防洪計畫及環評審議皆已完成，後續將配合內政部都委會決議，待區段徵收計畫公告後，將社子島都市計畫報請內政部核定並辦理公告作業。台北市地政局副局長易立民也提及特別提到，針對社子島居民對於居住安全的疑慮，會提供房屋修繕協助的相關計畫，也會持續進行溝通。

台北市土地開發總隊指出，社子島開發拆遷補償安置，將以「先安置後拆遷、分期分區辦理、多元彈性安置及規劃配套措施」為基本原則，並持續滾動檢討精進安置計畫草案，以落實戶戶安置及弱勢照顧目標。

內政部地政司針對審查程序進行說明，指出土地徵收審議小組為共識決，目前針對社子島地區開發案已進行兩次會議，後續會積極與台北市政府排會討論相關改善進度，並會確保相關程序繼續進行，儘速安排第三次會議。