日劇男神木村拓哉與女星工藤靜香結婚23年，然而卻在本月初被日媒爆出婚變傳聞，而工藤靜香對此則回應：「隨便你們怎麼寫，不是特別要過來問的事情」，引發外界好奇。豈料，近期木村拓哉在IG上更新的近況卻是「滿頭白髮」的模樣，讓不少網友看了都相當震驚。

木村拓哉與工藤靜香的婚姻十分美滿，與2個女兒的互動更是相當甜蜜。然而，近期卻屢傳婚變消息，一時在網路上掀起議論，雖然夫妻兩人皆未正面對此傳聞做出回應，但過往木村拓哉在IG限時動態貼出手裡還拿著一束粉色桃花的日常照，而工藤靜香也貼出老公買的桃花，放閃舉動間接破除婚變傳聞。

木村拓哉近期正努力拍攝新作品《風間公親 教場0》。在該劇中，他將與「鄉民老婆」新垣結衣以及靠著bl戲劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》而爆紅的男星赤楚衛二搭檔演出，展現警察的專業魅力。而木村拓哉也在個人IG上陸續曬出該劇的拍攝進況照。

豈料，在多則貼文中，木村拓哉曬出的一張「白髮蒼蒼」照尤為引人注意，只見畫面中，他穿著一身筆挺黑色西裝，以自拍的方式曬出自己的定裝照，貼文PO出後吸引多達13萬人按讚分享。然而，由於配合劇中角色形象，他將頭髮染白，在燈光下顯得髮際線後退不少，讓不少粉絲看得有些擔憂男神的顏值不在了。