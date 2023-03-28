桃園市東非狒狒27日在圍捕過程中遭受槍傷死亡，引發輿論炸鍋，同情不幸罹難的狒狒，甚至有人將矛頭指向桃園市府。粉專「興趣使然的路人」發現，原本中文維基百科記載「非洲當地的農民非常厭惡東非狒狒，常常射殺牠們」，但此段描述現已被刪除，但英文維基仍可見「像大多數其他狒狒物種一樣，它通常作為害獸被消滅」等描述，連國家地理雜誌網站也有類似敘述，質疑為何不能讓人知道？

興趣使然的路人今(28日)在臉書發文附圖指出，他前幾天查東非狒狒維基條目的時候，記得非常清楚，中文維基有寫到：「在非洲，數量頗多，分佈也很廣泛。因為牠們會吃農作物，所以當地的農民非常厭惡東非狒狒，常常射殺牠們。」

「但是今天再去看，就被整段刪掉了。」興趣使然的路人質疑，不知道這段話有什麼問題？因為根據英文維基東非狒狒條目的記載：「東非狒狒在世界自然保護聯盟紅色名錄中被列為最不受關注的物種，因為它在全球範圍內分佈廣泛，數量眾多，而且沒有受到範圍內族群數量下降的影響。競爭和疾病可能導致封閉森林中的狒狒數量減少。像大多數其他狒狒物種一樣，它通常作為害蟲被消滅。」

興趣使然的路人還提到，而且根據國家地理雜誌網站上的敘述：「狒狒是機會主義的食客，喜歡莊稼，成為許多非洲農民眼中的破壞性害蟲。他們吃水果、草、種子、樹皮和根，但也喜歡吃肉。牠們吃鳥類、囓齒動物，甚至是羚羊和綿羊等大型哺乳動物的幼崽。」

「所以狒狒真的在原生地被當作是害獸啊～」興趣使然的路人直言，為什麼這些事情不能讓中文維基使用者知道呢？真是令人好奇啊～！他又去查了一下刪掉敘述的維基帳號過去的歷史，結果發現就只有修改這個條目的紀錄，所以這應該是特別為了改這篇而申請的帳號。

目前中文維基百科東非狒狒條目寫到：主要分布在馬利、衣索比亞、坦尚尼亞北部。習性方面，東非狒狒是日行性動物，主要棲息於草原、草地、開闊的林地、石礫山地等區域，通常在地面活動，亦會爬樹。夜晚可睡在樹上或峭壁面上。還提到「極少離群者會出現在台灣北部地區」。