大陸外交部證實，新任駐北韓大使王亞軍昨日已經抵達北韓履新。據報，王亞軍過去曾先後任中國駐比利時大使館、駐歐盟使團一等秘書，駐法國斯特拉斯堡總領事館副總領事等，外事經驗豐富。

大陸外交部發言人毛寧28日表示，經中國與北韓雙方商定，中國新任駐北韓大使王亞軍已經於27日抵達北韓履新；中國與北韓是山水相連的友好鄰邦，近年來在兩黨兩國最高領導人的戰略引領下，兩國關係步入新的歷史時期，並持續向前發展。

毛寧稱，「我們相信王亞軍大使履新，將為推動中朝（北韓）傳統友好合作關係發展發揮重要作用」。

據陸媒「上觀新聞」，王亞軍1969年12月生於安徽，外交學院畢業，曾任外交學院團委書記兼亞太研究中心副主任。1995年，王亞軍任大陸外交部團委書記，1997年兼青年工作處處長。1999年起，王亞軍出國外派，至2004年，他先後任中國駐比利時大使館、駐歐盟使團一等秘書，駐法國斯特拉斯堡總領事館副總領事等。

2004年，王亞軍回到大陸任外交部經濟外交與合作辦公室主任一職。2006年起，王亞軍先後擔任過大陸外交部政研司參贊、駐歐盟使團公參等職。2010年11月，王亞軍從歐盟使團公使離任回到大陸。

2011年3月，王亞軍擔任中央外辦政策研究局局長，2015年6月任大陸外交部政策規劃司司長。2016年6月，王亞軍調任中聯部部長助理。2021年2月，中聯部官網更新部領導資訊顯示，王亞軍已不再擔任中聯部副部長。