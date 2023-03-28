在新冠肺炎疫情衝擊全球前，海碩盃國際網球系列賽是每年下半年賽季台灣網球盛事，今年因為各方面問題待協調，恐第4年停辦，中華民國網球協會預計今年7月會正式公告是否復辦。

海碩盃國際網球系列賽往年是在台北進行WTA女網賽，在高雄進行ATP男網賽，屬於挑戰賽級別，不過因為新冠肺炎疫情，從2020年起已經連3屆停辦，中華網協顧問劉中興出席台塑未來之星培育計畫記者會時解釋，今年可能還無法復辦，主要是和ATP、WTA一些針對賽事的要求有關。

劉中興表示，由於國際賽事已經走出新冠疫情恢復辦理，不過ATP希望亞洲區賽事承辦地點要能連辦兩周，今年有成都世大運、杭州亞運兩項重要國際賽，以及國內大賽全運會，連辦兩周ATP賽事難度較高，而WTA女網方面，因為中國大陸地區賽事至今因為「彭帥事件」尚未恢復正常舉辦賽事，降低一些實力較強的歐美選手來亞洲參賽的意願。

女網好手梁恩碩也認為若海碩女網賽暫時未能回歸很可惜，畢竟參賽選手實力都不錯的賽事，又是在自己家鄉出賽，就等官方最後通知；劉中興補充，可能的方案有女網仍暫停辦、男網復辦，或是今年兩項都仍先停辦，網協會繼續和ATP、WTA官方溝通，目前場地都有先預訂，但和場地方取消也須提早告知，因此預計7月公告最終決定。