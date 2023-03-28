共同社28日報導，日本、美國和菲律賓擬創設安全事務高官磋商機制，考慮最快4月舉行首次會議。報導說，日美有意透過此舉，強化對在東海和南海頻繁開展活動的中國的威懾力，並進一步防備台灣突發事態（台灣有事）。菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）及美國政府消息人士透露了上述消息。

安約身邊人士稱，這是日本岸田政府的提議。日美正在更加努力地將靠近台灣和海上交通路、處於戰略要衝的菲律賓拉入陣營。面向「日美菲三角防務合作」（外交消息人士語），未來的聯合訓練正在摸索當中，日方還向菲方提議了三國安保合作協議。

菲律賓總統小馬可仕政府摸索在南海問題上與中國對立的同時，又維持一定的關係。為了確保微妙的平衡，也需要獲得日美的後盾支持。不僅力爭在南海與日美等開展聯合巡邏，還有意加速防務部門間的交流。

美國與菲律賓計畫4月11日在華府舉行外交和防務閣僚磋商（2＋2），預計三國安全事務高官的首次會議將在其後舉行，出席者包括安約以及白宮國家安全顧問蘇利文、日本國家安全保障局長秋葉剛男。據安約稱，首次會議可能在4月舉行，時間和地點正在協調當中。

小馬可仕22日表示，根據與美國簽署的《加強國防合作協議》（EDCA），菲律賓容許美軍在菲新增4座軍事基地，其中包括菲國北部、靠近台灣以及面向南海的巴拉望省（Palawan）的軍事基地。美國之音引述軍事專家分析，這些基地將使美國能夠更好地在該地區執行情報、監視和偵察任務並且得到後勤補給支持，遏制中國在台灣和南海的挑釁活動。美菲兩國接下來應繼續加強聯合軍演，武器出售和聯合巡航活動。

3月中旬，美國空軍2架F-22「猛禽」（Raptor）戰鬥機降落在菲律賓的克拉克空軍基地，參與在菲律賓的演習，這也顯示美菲兩國加強國防合作。