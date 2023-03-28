東鹼硫酸鉀合計年產14萬噸，營收占比50％～60％，除內銷，部分外銷日本、東南亞、大洋洲等地，並增加外銷歐洲新客戶；另有15艘Handy size輕便型散裝船，營收比重近40％。

東鹼硫酸鉀主原料為氯化鉀生產集中在北美、俄羅斯、白俄羅三地，占全球產能六成，俄烏戰爭發生以來，衝擊到全球1700萬噸氯化鉀供應，反映原料漲勢，硫酸鉀報價跟著扶搖直上，加上散裝航運穩健，烘托去年營運、獲利聯袂攀揚。

分析師指出，歐洲肥料市場歷經新冠疫情打擊，烏戰爆發更是雪上加霜，疫後強勁的經濟復甦，使供應跟不上需求，化肥價格從2021年初開始飆升。目前全球通膨環境未見改善，肥料採購量跟著萎縮，成為影響今年硫酸鉀需求的變數之一；不過歐洲仍無法自足，有助支撐磷、鉀肥等化肥行情。

強化營運能量，東鹼除小蘇打產線布局，化學品業務應用於半導體業者廢水處理上的氯化鈣業務因屬耗材類用品，半導體產量增加時，使用量也會同步增加，近年也有不錯成長；散裝航運第一季會陸續換約，將以開拓市場、新產策略延續動能。