蘆洲警方日前深夜11時發現機車騎士20歲蘇姓男子以及後座乘客20歲李姓男子未戴安全帽，巡邏警力隨即上前攔查，結果在蘇男的機車車廂中發現1支鎮暴槍，更在他的內褲裡發現藏有重達約8克的第三級毒品愷他命，隨即被警方逮捕送辦。(黃敬文翻攝)

蘆洲警方日前深夜11時發現機車騎士20歲蘇姓男子以及後座乘客20歲李姓男子未戴安全帽，巡邏警力隨即上前攔查，結果在蘇男的機車車廂中發現1支鎮暴槍，更在他的內褲裡發現藏有重達約8克的第三級毒品愷他命，隨即被警方逮捕送辦。(黃敬文翻攝)

蘆洲警方日前深夜11時在蘆洲區三民路、長榮路口發現機車騎士20歲蘇姓男子以及後座乘客20歲李姓男子未戴安全帽，巡邏警力隨即上前攔查，結果在機車車廂中發現1支鎮暴槍，蘇男的內褲裡還被發現藏有重達約8克的第三級毒品愷他命，雙雙被警方逮捕送辦。

當時有2名員警在深夜執行巡邏勤務，發現蘇男以及李男共乘一輛機車在路口等紅燈，而兩人皆未戴安全帽，隨即上前將他們攔下盤查；蘇李二人聲稱要過橋前往五股地區購買安全帽，惹來警方疑心，結果在檢查機車車廂時發現1把鎮暴槍，隨後要求對兩人進行搜身。

結果在搜身過程中，蘇男頻頻緊張的對褲襠處進行遮掩，舉動又引起警方注意，最終果然在蘇男的內褲裡發現重達8.24公克、分裝為7包的第三級毒品愷他命，當場被警方逮捕，另外李男坦承是鎮暴槍的所有人，也一併帶回派出所調查。

全案依依毒品危害防制條例案移送新北地檢偵辦，並積極溯源該毒品來源，而李男無故攜帶鎮暴槍，也被警方依社會秩序維護法送辦裁罰。

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