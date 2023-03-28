許多人都認為讀書能夠翻轉人生。胸腔外科醫師蘇一峰近日分享，他的人生是「首抽N卡」，來自沒有自來水、沒有路燈的偏鄉養雞場，父母從小勉勵他努力讀書，而他也不負重望一路翻轉人生，之後爸媽也轉行不做蛋農。不過有內行人分享，現在的養雞場老闆都超有錢，「隨便一個最上游的雞場，一年『淨利』1000萬台幣起跳！」讓蘇一峰笑說，「早知道不要轉行了」。

蘇一峰在臉書發文指出，「我的人生出發點來自於，沒自來水沒有路燈的偏鄉養雞場」，爸媽從小就告誡他要努力讀書，否則會跟他們一樣辛苦的工作，從小幫忙家務、放學回家撿雞蛋的他，就這樣從偏鄉小學拿縣長獎畢業慢慢往前爬，讓蘇一峰自嘲是「人生首抽N卡」。

蘇一峰回憶蛋農的辛勞，像是辛苦工作全年無休，工作場所雞屎多、蒼蠅滿天飛，每次遇到雞瘟（禽流感）、颱風就瑟瑟發抖，飼料成本上升就想哭，養雞場的飼料桶、水管、燈座壞了，都得自己進行修理，抵抗雞瘟的抗生素得自己當獸醫自己打，「偏偏蛋價不能自己決定…常常不敷成本也得做下去」，只有家裡有吃不完的蛋是優點。

不過有內行人分享，其實現在養雞場老闆都超有錢，他前年放款時遇到1位老闆，至少要花3億元擴廠做屠宰場，「一個養雞場從無弄到好，設廠完畢開始養殖，新台幣5000萬！隨便一個最上游的雞場，一年『淨利』1000萬台幣起跳！賺不到這個錢，可以自X，除非得雞瘟！我的客人60多歲了，還把一個20多歲的年輕妹，等級有模特兒的水平，我羨慕死了！」，讓蘇一峰看了不禁笑說「現在這麼賺嗎？早知道不要轉行了」。

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