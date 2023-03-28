台塑企業暨王詹樣公益信託長期致力推廣體育發展，從2011年起啟動「台塑燃星計畫」，針對網球、桌球、撞球、羽球等項目的潛力選手進行培訓，2012年再展開「台塑未來之星媒籲計畫」，提供資金讓選手在世界各地征戰訓練，如今在體育運動領域已經默默耕耘13年，歷年累計贊助超過362人次，投入資金超過3.2億台幣，選手們也以獲得383座國際賽冠軍回饋背後支持的力量。

台塑企業今年透過「台塑燃星計畫」、「台塑未來之星培育計畫」贊助網球、桌球、撞球、羽球項目共26位優秀選手，今天代表出席的「台塑未來之星培育計畫」網球女將梁恩碩表示，有了台塑企業暨王詹樣公益信託的幫助，自己在國外挑戰職業賽，可以有能力聘請教練、防護員協助，幫助自己在場上展現最佳狀態，接下來預計4月6日或7日出發，參加美國區的賽事，繼續爭取職業賽世界排名積分。

「台塑未來之星計畫」贊助的2位網球選手，除了今年賽季初在泰國暖武里ITF女網賽打下雙打冠軍的梁恩碩，另一位是從2021年底陸續在葡萄牙馬亞挑戰賽、印度班加羅爾挑戰賽及西班牙莫夕亞挑戰賽奪冠的曾俊欣。

至於「台塑燃星計畫」贊助選手，網球項目為吳東霖、許育修兩位男子好手及兩位女將葛藍橋安娜、楊亞依，桌球則是東京奧運混雙銅牌林昀儒，以及黃彥誠、蔡昀恩及鄭樸璿，撞球是柯秉中、陳佳樺、吳坤霖、唐境霆、柯秉漢、謝佳臻、王婉菱、范育瑄、江水淨及呂翊瑄，受到國內不少運動迷喜愛的羽球，陳子睿、盧震兩位年輕好手也都是「台塑之星」，誓言把握未來的每場比賽及訓練過程，加上台塑企業支持的力量，持續在國際舞台上發光發熱，目標朝2024巴黎奧運邁進。