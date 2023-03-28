前總統馬英九27日抵陸展開祭祖交流之旅，今(28日)赴南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥，振興中華」，並寫下民國紀年「百十二」。粉專「綠查錶」對馬英九說「民國到今天已經112年了」，直呼真正敢強調兩邊不同國的人原來是馬英九，狠酸「民進黨你們就別再騙票啦！」

綠查錶在臉書發文提到，民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞內容：「各位同仁、各位同學，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，『創建民國，到今天已經112年了』。」

「搞老半天馬英九才是真一邊一國派啊！」綠查錶直呼，民進黨之前不是嗆馬英九不敢說嗎？現在看真正敢強調兩邊不同國，原來是馬英九呀！「民進黨你們就別再騙票啦！」

網友表示「民進黨側翼，1450這局沒得撈了，氣屎了」、「換塔綠班尷尬了！」、「台灣國那些孬貨如果真的訪問大陸，照那個孬邏輯，只能喊中華人民共和國台灣」、「民進黨只會派側翼在那邊酸」、「今天綠媒跟親綠粉專都很安靜呢！感覺馬英九這件事與他們無關」、「塔綠班學著點，真正的逆統戰就是，到你中共的國土說出我是中華民國的總統」、「塔綠斑側翼又翻車了，原本想看好戲，結果馬總統完全沒有避諱」。