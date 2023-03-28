隨著2024總統大選越來越近，目前民進黨主席賴清德在南投立委補選過後，儼然已在黨內定於一尊；另國民黨主席朱立倫也表示，將以「徵召」的方式決定候選人。至於2024誰的勝選機率大，資深媒體人韋安28日就表示，「侯友宜往往會後發制人地出擊，他不會去投入到一場沒有把握的戰鬥，既然表露出如此強烈意志要戰2024，一定是已經準備好了」，引發討論。

韋安28日在臉書上PO出一篇「好看！後面會更好看」的文章表示，他當時預測「只要侯代表國民黨出戰可能性逐漸確定下來，其民意支持度就會快速翻揚」，但韋安指出，目前國民黨只是確定以「徵召」模式來提名，之前因不確定性和其它干擾因素，侯在民調中「被趕走」去支持其他人，或改為觀望的支持者，就開始再次表態支持他了。支持其他侯選人的，則部分改為觀望，未來也可能轉變為支持侯。

韋安更接著指出，在25日與《美麗島電子報》同一天公佈的《ETtoday民調雲》最新民調，賴清德對決侯友宜，侯支持度為39.3%，賴則是37%，侯已領先賴2.3個百分點。韋安分析，「兩個最新的民調數據顯示，一旦侯能代表藍營參選2024，侯賴兩人的PK之戰，就開始回歸到兩人長期以來民意基礎的基本面」。

韋安強調，侯友宜長期以來都是台灣「最受信任」的政治人物，去年12月《美麗島電子報》政治人物「信任度」調查，侯友宜以70.5點居冠，第二名賴清德為59.7點。「從過去的經歷和政績中，侯在不同的領域，都有讓人滿意的表現。多數民眾仍然相信，他說的不多，但說出來的目標和方向，一定會想辦法說到做到，因為他向來是解決問題的人，而非製造問題的人」。

最後韋安說，「最終，等其身份確定，時機成熟時，侯友宜當然會像其他候選人一樣，拿出較為具體的，符合一般政治規範的相關論述，或是保守不失分，但可消除外界疑慮，也可能『一鳴驚人』，讓人眼睛為之一亮」，韋安更認為，「侯友宜往往會後發制人地出擊。等待、忍耐、準備，他不會去投入到一場沒有把握的戰鬥。既然表露出如此強烈意志要戰2024，一定是已經準備好了，國民黨確定『徵召』一週內，侯的民調趨勢就開始反轉，未來『更好看』可能還在後頭」。