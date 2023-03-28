農業局長陳冠義率領農業局、動保處人員對狒狒鞠躬。（資料照／陳夢茹攝）

東非狒狒大逃亡以悲劇落幕，震驚全台，桃園市府農業局一系列行為也引發爭議，除了輪流和受傷狒狒合照外，農業局人員全體向狒狒鞠躬畫面更被罵翻，就連親藍媒體人朱凱翔也忍不住開炮「要不要入忠烈祠啊」？

狒狒死亡後，遺體送往台北市動物園檢驗，6位桃市農業局人員此時列隊鞠躬送走遺體，對此朱凱翔在經營的粉專「不演了新聞台」痛罵「狒狒瀕死被擺拍一次，死後又被擺拍一次」。

朱凱翔繼續猛轟「但是欸X！沒有披麻戴孝不夠專業吧？棺木怎麼沒有覆國旗啊？入祀忠烈祠沒問題吧？」、「獻給故（挪抬）狒狒百合花幹嘛啊？要獻也是地瓜、香蕉、母狒狒啊！」

網友們也看不下去：「要不要一起叫狒狒的家屬一起來家祭」、「狒狒的捕捉處理方式確實殘忍荒誕 讓人不忍！可是這種方式操弄也大可不必！」、「太可笑了吧！很多人冤死，政府也沒這麽矯情」、「一隻狒狒搞到像皇上駕崩一樣」、「整個行政過程可笑至極，現場圍捕有沒有獵人有沒有獵槍都不知道，有沒有其他單位參與也不知道，結果現在因為輿論跑去跟狒狒敬禮」、「真的夠了，有這種時間還不如去關心石虎存亡」、「沒做好的改善，做錯就認錯，列隊鞠躬也太噁心」、「官員的大腦真的無法理解」。