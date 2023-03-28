【立綱氣象報報】周三冷空氣減弱 白天溫升早晚涼

隨著東北季風減弱，明（29）日上午天氣溫暖穩定，北部、東半部局部地區有零星降雨，不過入夜後到周四（30日）各地降雨機率再提高，北台灣氣溫略降。氣象主播戴立綱預估，周六（4/1）中部以北仍略有降雨，下周日（4/2）起全台普遍天氣晴朗；另外，還有專家指出，連假時期南台灣水氣較少，可謂出遊首選。

氣象局指出，明日白天東北季風減弱，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中部地區有零星陣雨，晚起東北季風又增強，北部、東北部迎風面降雨時間長、雨區範圍較大，至於中部及花東則屬局部短暫陣雨，其他地區多雲。

氣溫方面，明日清晨各地約17到20度，白天北台灣高溫23到25度左右，其他地區來到26至31度，日夜溫差稍大，入夜後鋒面通過，東北季風也跟著增強，北台灣溫度略降。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，明晚至周四（3/29、3/30）新一波春雨報到，中部以北、東北部將再次出現陣雨，「南部的感受較小」，預估未來五天累積雨量也是北多南少，而清明連假時，南台灣的天氣相對穩定許多，「是這次連假出遊的首選」。

至於清明連假各地天氣如何？氣象主播戴立綱指出，周六（4/1）雖然雲量略減，不過北台灣仍有些許降雨，預估下周日午後到下周二（4/2~4/4）全台天晴穩定，僅清晨西半部有霧，雲量變得更少，中南部可見陽光露面，下周三（4/5）清明節午後鋒面接近，中部以北有陣雨或雷雨。