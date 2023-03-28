金馬影后李心潔與藝人好友們創立的小黃花基金拍攝的「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，親自擔任全系列監製，並初執導演筒拍攝《山頂小屋》，今（28日）舉行星光首映會，光良、阮經天、吳慷仁、夏于喬、方郁婷、美秀集團等到場力挺，讓李心潔直呼「讓我感覺好像在台灣人緣滿好的，但我剛在後台聽了很不好意思，好像邀請大家來對我歌功頌德」。

李心潔在《我的名字叫李心潔》中成為被拍攝主角，無私分享自己的生命故事，也讓雙胞胎兒子入鏡，片中她提到自己很希望小孩能與大自然共處，對於近日的狒狒脫逃事件，李心潔雖表示，不太了解整個事情的來龍去脈，不過聽起來好像是個羅生門，但她認為「對我來說，學習愛不只是愛我們身邊的人，還有這個世界的所有生命，我覺得如果我們每個人心中都有一份愛，就會有更多的包容，這個世界就會更美好」。

李心潔也大方透露該系列4部紀錄片共花費530萬台幣，台灣約已有20場包場，馬來西亞將在4月中上映，也已累積破百場包場。談到創作過程，她哽咽分享：「拍攝期間我要身兼多職，中間遇到疫情，很多波折，但有朋友告訴我，很多孩子和父母很需要這樣的內容，需要被聆聽。」最後，她感性表示：「我的演藝事業是在台灣開始的！我離開台灣20年，這次帶著我的生命故事回來，希望能鼓勵和感動到台灣的觀眾。」

夏于喬說，與李心潔認識是在老公林書宇在拍攝《夕霧花園》時，自己經常去片場探班，「當時沒有想到她人這麼nice，我有抓空擋問了一些演戲的問題，她都很樂於分享」，林書宇今也一同到場，恰巧夏于喬的前男友吳慷仁今也有來，他曾拍攝李心潔監製電影《富都青年》，對於對演員的執著和對表演的專業相當敬佩，「我自認是個很執著的人，但遇到她（李心潔）我輸了！我們在講劇本時，就可以看出她眼中有火焰。」

首映會現場眾星雲集。（粘耿豪攝）

光良在現場笑稱，自己應該是全場是第一個認識李心潔的人：「在我們都還沒出道時我就認識她了！那時候在滾石總經理的家中，看到一個像天使的女孩走出來，就是李心潔，然後之後我們一起來台灣發展，就會互相照顧。」在李心潔執導短片中擔任男主角的金馬影帝阮經天受訪時也表示，「當她的演員很辛苦也很幸福，所以很期待看到她不一樣的作品」。

「孩子，你好嗎？」系列紀錄片將於本周五（31日）在台上映。