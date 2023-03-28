前新聞主播蕭彤雯氣質出眾又擁有亮眼外貌，獲得許多粉絲喜愛，2021年她進行健檢時，驚覺罹患肺腺癌零期，好在發現得早，動完手術已經痊癒，沒想到她近日驚傳身體出狀況，一整天上吐下瀉，且超過40小時滴水未進，掛急診後檢查出腸子急性發炎，住院吊起點滴，大批網友紛紛湧入關心，祝福她能夠早日康復。

蕭彤雯27日突然上吐下瀉、無法喝水吃藥，直喊：「好久沒生病了，都忘了生病這麼難受」，28日去醫院照CT(電腦斷層)，檢查出是腸子急性發炎，對此她表示周日跟家人吃過飯，就只有她有事，因此推測不像是吃壞肚子或食物中毒，而她也被建議住院治療並注射點滴，以免身體脫水，並安排了身體檢查，了解更多病情的資訊。

蕭彤雯表示自周日晚上到現在超過40小時滴水未進，不禁自嘲：「這波大概可以瘦個2公斤吧」，同時提到最近有腸胃症狀的患者很多，光急診室就一堆人，就連她都沒逃過，直呼：「一定是週末兩天吹風冷到、潛藏在身體裡的病毒才有機會『ㄧㄚˊ』(發作)起來」，並說道：「希望我快快恢復啊～病懨懨不適合我啊！」

蕭彤雯2021年1月為健康檢查中心代言，進行全身檢查，從不吸菸、沒有家族病史的她，竟照出體內長了0.9公分大的結節，罹患肺腺癌零期，好在同年3月安排切除手術，並遵守醫囑訓練肺活量，至今身體恢復狀況良好。