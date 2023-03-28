前總統馬英九27日抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，今（28）日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥 振興中華」並寫下民國紀年「百十二」，更在致詞中提到「中華民國到今天已經112年了」。對此，就有臉書粉專認為「這就是差距，讓多少民進黨的人開始發文崩潰」，引發討論。

馬英九在中山陵致詞第一段就提到，「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞全文，各位同仁、各位同學：國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了」。臉書粉專《政客爽》直呼「這就是差距」，同時痛批「多少民進黨的人唱衰國民黨到對岸不敢講？結果馬英九講了之後開始發文崩潰，笑死」，甚至用一張圖片做出蔡英文和馬英九的比較，指出「當時蔡英文總統喊出『抗中保台』，但中國大陸的飛彈飛越台灣上空卻不敢講」。

而此篇文章一發出，也立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「最可笑的才是現任總統不敢提：中華民國」、「加油馬總統」、「沒路用的塔綠班」、「一個去美國反中、抗中，一個去大陸祭祖／交流，哪個對兩岸緊張現況有幫助？」、「民進黨和側翼快雞蛋裡挑骨頭」、「塔綠班只有這招最會，自己做不到，硬要別人要做到」。