汪小菲的母親張蘭近期直播帶貨成績不俗。豈料，日前卻風波不斷，不僅爆出旗下產品添加物含有有害成份外，更傳出她欠債43億及員工集體離職的消息，而今(28日)，張蘭前員工孟賀在直播中再加碼爆料，她積欠員工90萬人民幣(約新台幣397萬元)的薪資。

綜合陸媒報導，孟賀自從帶領約20名員工集體離開張蘭事業後，曾表示：「我的團隊與張蘭僅是合作關係，而今因為合同(合約)問題於本月15日和張蘭一方終止合作。」但此後多次於直播中暗示對汪小菲和張蘭深感不滿，且有諸多委屈無法公諸於世。

此外，孟賀今日在直播中表示自己在張蘭的直播團隊中負責招聘、面試、培訓等人事事務，並預先墊付了多達90萬人民幣的工資，更曬出帳目明細佐證其說法。然而，張蘭對於討款訊息竟僅回覆：「你要感恩」，抑或是藉故拖延，並未償還積欠的款項。

孟賀也在直播中指出，自己也曾試圖聯繫張蘭或是汪小菲。豈料，他的帳號卻顯示出紅底白色驚嘆號，明顯是被封鎖的狀態，無法可想的情況下，才選擇以直播方式曝光此事，以期能還給他一個公道。然而，有部分網友指出：「若是拿不到工資，還有勞動仲裁的方式可以選擇。」認為孟賀此舉有些蹭熱度，紛紛留言抨擊他。