日本國會跨黨派的「日中友好議員聯盟」（簡稱日中議聯）會長一職空缺1年多，今傳出或由日本政界知名的「親華派」、自民黨前幹事長二階俊博出任。日媒還透露，該聯盟考慮在日本4月下旬開始的黃金周長假期間訪問中國大陸。若實現，將是2020年爆發新冠疫情以來，日本國會議員首次訪陸。

共同社28日引述多名日中關係消息人士透露，84歲的二階俊博擬出任日中議聯會長。該聯盟希望透過藉由政界知名的親華派出任會長一職，來改善日中關係。前任會長是日本現任外相林芳正，他在2021年11月的外相就任記者會上表示，為避免執行公務中出現「不必要的誤解」，決定辭去會長一職，使職位空缺至今。

據日本富士新聞網（FNN）、《每日新聞》報導，二階俊博曾多次訪問中國大陸，更在2015年5月為推進兩國的觀光與文化交流，與包括觀光業者在內、超過3000人的訪問團赴陸交流，並與大陸國家主席習近平舉行會談等，在日中關係上顯示出一定的分量。