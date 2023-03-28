中部排隊人氣火鍋店「燒瓶子」四月平日祭同名優惠，只要名字中有「燒」、「瓶」、「子」同音或同字，對中一字可兌換20顆嚴選小干貝。（燒瓶子提供／馮惠宜台中傳真）

人氣火鍋店「燒瓶子」四月再祭同名優惠，只要名字中有「燒」、「瓶」、「子」同音或同字，對中兩個字兌換Prime牛小排。（燒瓶子提供／馮惠宜台中傳真）

繼祈雨送龍蝦、壽星幾歲送幾片肉…超狂促銷後，中部排隊人氣火鍋店「燒瓶子大肆の鍋」四月再祭同名優惠，只要名字中有「燒」、「瓶」、「子」同音或同字，對中一字可兌換20顆嚴選小干貝，兩個字兌換Prime牛小排，用小干貝象徵乾杯，但活動只限平日，例假日及國定假日(補假)不適用。

從彰化員林發跡的「燒瓶子」主打單人鴛鴦鍋，一鍋不僅可以同時品嚐兩種湯頭，消費者更可以無限享用飲料、冰品等，被知名美食節目美食評論家譽為「員林火鍋霸主」，去年3月更到台中北屯東山路開設分店，人氣爆棚，尖峰時段一位難求，宵夜時段也經常座無虛席。

過去燒瓶子曾經推出網路討論度極高的「小龍蝦」菜盤、配合時事的「祈雨送龍蝦」活動、壽星幾歲送幾片肉…等，陸續推出吸睛的特色套餐，視覺效果滿分的火山大肉盤套餐、一個人也可以享用的浮誇造型羊肉爐…等。

迎接四月來臨，也慶祝員林總店3月完成內部整修重新回歸，全台員林、彰化、台中、嘉義四店，同時推出「燒瓶子」同名優惠，只要名字中有跟「燒」、「瓶」、「子」同音或同字的，對中一個字可以兌換價值約200元的20顆嚴選小干貝，兩個字就可以兌換價值458元的 Prime牛小排或40顆小干貝。