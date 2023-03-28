外交部26日上午9點半宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是總統蔡英文任內斷交的第9國、外交部長吳釗燮任內斷交的第7國，而與宏國斷交後，我國友邦只剩下13國。日前有臉書粉專指出，外交部的年度預算從2014年的222億元，到今年終於突破300億元大關，來到了301億元。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日表示，「就是因為斷交才需要投入更多的經費去爭取邦交國」，引發討論。

吳子嘉27日在網路節目《關鍵時刻》中分析「斷交後外交預算為什麼增加」，他認為，「很簡單，因為斷交才需要投入更多的經費去爭取邦交國，所以斷交越多，預算就要更多去爭取邦交國，而爭取是過程，結果需要持之以恆的爭取，錢就要一直花，要投入」。

吳子嘉更提到，同時還有一種錢就是「公關費」，有的公關費就是伴手禮，而這是屬於機密預算，機密預算是看不到的。吳子嘉指出，「他很有可能帶個20、30萬的美金要去送禮，到對方的國家去見一個中間人，然後去洽談建交事宜，這些都是跟中間人在討論，結果對方的中間人換了或是約會取消了，這個錢就中飽私囊了」。

吳子嘉最後更說，「這種才是可怕的錢，20、30萬美金在外交預算裡面，算很多嗎？所以外交預算年年增高，就在於長久的惡習，造成政府貪污的現實」。