Mike Trout hitting rockets isn’t exclusive to the baseball field. pic.twitter.com/tuEyIzxqQ5 — Los Angeles Angels (@Angels) March 2, 2020

「神鱒」卓奧特（Mike Trout）要開設高爾夫球場了，他本周宣布要在家鄉紐澤西設立「卓奧特國家球場」（Trout National - The Reserve），預計2025年啟用，還請來高球天王老虎伍茲（Tiger Woods）設計場地。卓奧特在推特寫道：「很興奮能夠實現我長久以來的夢想，還有大名鼎鼎的老虎伍茲與他的團隊相助。」

設立高球場地的運動員幾乎都是退役高球選手，例如酷愛小白球的「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）在佛州的金熊俱樂部置有豪宅，他2013年再婚時還選擇在當地宴客，金熊俱樂部就是高球傳奇「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）設計的高爾夫球場。

卓奧特學生時代受到父親影響，成為熱忱的高球迷，他自稱球技是「差點」7或8桿（差點愈低就愈強）。他揮棒那麼厲害，揮桿的力量亦相當驚人，開球可以打到330至360碼，遠超過職業PGA男選手平均的297碼。

當然卓奧特打得遠，但是準度和職業選手還是不能比的，他告訴《運動畫刊》說：「我做什麼都會想做到最好，但是我的第一優先永遠是棒球，我只是享受高爾夫能夠讓我放鬆心情。」

老虎伍茲從沒見過卓奧特，這只是兩人初次會面，伍茲表示他很樂意與卓奧特合作，雙方陣營一拍即合。卓奧特說他的高球場除了標準的18洞，還會包含練習場地、俱樂部、餐廳、住宿房、結婚禮堂。