2023智慧城市展暨淨零城市展28日在南港展覽館正式開幕，台北市設有願景館展示智慧城市8大應用領域以及36項創新應用，今年特別引進ChatGPT虛擬人員，提供一對一問答式導覽。開發單位MomentX觀察，開展首日不少人問「（觀展）第一站要看哪裡？」，但問題太過模糊，導覽員往往無法提供精確答覆，建議民眾詢問願景館展示內容較能獲得想要的答案。

AI不只會畫圖，也能跟人聊天，微軟開發的聊天機器人ChatGPT由於能回答各式問題，亦可模仿人類用字遣詞或擬文章，成為近期網路上熱門話題。台北市資訊局今年就與微軟、MomentX、數字王國與SUI合作開發虛擬導覽員。

民眾前往台北市願景館入口附近，便能見到一台大型直立螢幕，站在前方即可向螢幕裡的虛擬導覽員提問，MomentX商務總監陳柏文指出，導覽員的說話功能主要整合ChatGPT與Open Ai技術，由於ChatGPT龐大資料源自網路，其實各種問題導覽員都可以回答。

虛擬導覽員的外觀則由好萊塢特效公司「數字王國」打造，主要原理是捕捉真人臉部動作包含表情、眨眼、嘴形、細部肌肉走向等，再建模人類外觀投影至螢幕上，導覽員說話時的臉部變化及嘴型比起一般人工智慧來得多樣化。

MomentX觀察，今日不少人詢問今日應該要先看智慧城市展哪一個攤位，卻得到模糊的答覆。他解釋，民眾提問時大多問「第一站要看哪裡？」卻沒有詳述地點與場景，以致ChatGPT不了解問題意旨，只能給予模凌兩可的答覆，或請民眾尋求現場人員協助。

此外，ChatGPT導覽員還與區塊鏈技術整合，民眾互動結束後掃螢幕中QR code可獲得專屬個人NFT，除了能在現場兌換免費咖啡，畫面顯示的SUI編號標示即是數位錢包帳號，可以用於存放、收取虛擬貨幣，登入MonmentX官網即可查看數位錢包帳目。