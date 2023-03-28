藝人優格姐姐（藝名：DoReMi姐姐、本名：林姵君）過去是兒童節目主持人，因擁有甜美外表被冠上「兒童台最正姐姐」封號，2016年與知名電競實況主Xargon結婚，婚後她時常透過社群平台與粉絲分享生活，不料近日她卻透露自己骨折，醫生告訴她需要挖骨，令她嚇了一跳。

優格姐姐今（28日）在Instagram限時動態發文，表示看了一段時間的骨科，總共看了四位醫生，回診時醫生說她骨頭完全沒長出來，碎骨頭很多，並診斷「非常嚴重，以後再也不會長骨頭了」，且說再這樣下去骨頭會壞掉，關節會退化，如果一開始發現後開刀就可以解決，但現在需要挖骨頭了，讓優格姐姐感到非常驚恐。

她解釋一開始骨折的位置是腓骨，該處不會施力，所以前面兩位醫生就說可開可不開，後來身體沒感覺到痛，以為自己快可以走路了，回診卻收到截然不同的診斷，讓她崩潰發文求救：「我的好友裡有人剛好是骨科醫師或是看得懂X光片的嗎？」

優格姐姐透露因骨頭生長情況不佳，醫生說要挖骨。（圖／yogurtlin1010 Instagram）

優格姐姐貼出之前和現在的X光片，她也收到很多朋友的關懷，表示：「綜合評估下來，大部分的醫生都是說確實兩個月骨頭這樣是真的沒預料中的長得好」，為了以後的身體功能，大概還是需要開刀，她也說會從大家推薦的醫師再找一位檢查，之後再做決定。據悉優格姐姐受傷已有一段時間，當初會骨折是因為在溜冰場滑倒，過年前夕就坐救護車送醫。