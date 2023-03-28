在俄烏戰爭之後，台灣會不會成為下一個戰場? 台灣需要什麼武裝來保衛自己？就成了枱面上的話題。美國軍事觀察家認為，台灣需要有效的彈道飛彈防禦能力，以及攔截巡弋飛彈的防空能力，再來就是可以痛擊登陸部隊的反艦飛彈。這樣的看法顯然是回到常規防禦設想，增強海空軍防禦能力，痛擊來犯之敵於天上與海上，不要落到民眾拿起步槍，組織地方武裝團的那一步。

1945網站(19fortyfive)報導，作者羅伯特‧法利(Robert Farley)表示，根據國際研究協會(International Studies Association,ISA)最近的台海戰爭沙盤推演，得出的結論是「無論是中國大陸，或是美國，都會因為台海戰爭有重大的損失與消耗」，如果要保下台灣，亞太聯盟加上其他盟友（中華民國、美國、澳洲、日本、韓國、英國、加拿大或菲律賓），都要一起協助，就很有可能擊退中國大陸的入侵。

很大程度上（實際上幾乎全部）取決於台灣空戰的結果。儘管專家組沒有提及台灣需要什麼裝備來維持戰鬥，但是沙盤推演就證明，台灣需要的最優先防禦事項：

美國智庫表示，台海戰爭的勝負取決於空戰，那麼確保戰機安全就重要，不過國內的機堡相當簡陋，都是半露天式的，沒有抗炸門。(圖/中時資料庫)

1.彈道飛彈防禦：中國大陸對台灣最有威脅的就是彈道飛彈，若要對台動武，必然先以彈道飛彈來削弱台灣的防禦。不過，飛彈數量有限，無法擊中大量目標，於是只要台灣具備有效的彈道飛彈防禦(Ballistic Missile Defence, BMD)，也可使大陸的決策者意識到攻打台灣的困難程度。

2.中低層防空系統：有效的防空武器，可以減少大陸巡弋飛彈、無人機，以及戰機、直升機的威脅。儘管在選擇目標時需要格外小心（避免遭到廉價的誘餌無人機所誘騙）。

雄風3型超音速飛彈是台灣最強力的反艦飛彈，數量不明。(圖/中時資料庫)

3.反艦打擊飛彈：無論台海戰爭是面臨登陸戰或是外海封鎖，台灣都需要反艦飛彈來擊敗與阻止兩棲部隊在台灣或離島登陸。陸基反艦飛彈陸地可以擴大島嶼周圍的威脅半徑，使他們難以接近，也就必然會放鬆封鎖。

4.確保台灣即時通訊：以俄烏戰爭為經驗，烏克蘭能夠持續維持士氣，與他們有暢通的通訊有關，不至於因為恐慌而喪失抵抗決心。台灣可以自己處理軍事基地的強化，但美國可以貢獻技術，確保基地與作戰前線的通信網路連接。

5.分散、多點式基地：台灣也要規畫與設想「分散式指揮管理」，也就是在戰爭爆發後，有小型分散基地的能力。

5.武器彈藥供應：正如俄烏戰爭所證明的那樣，現代衝突消耗大量的彈道，如果台海發生戰爭，彈藥的消耗也必然同樣巨大。確保台灣在衝突開始時，手頭有大量彈藥和維修資材，有助於確保台灣能夠持續戰鬥。

除了台灣本身，國際研究協會小組的幾位評論員認為，在西太平洋戰區分散式軍事基地，並加強空軍基地的續戰能力，可使盟軍有效保持空中優勢。