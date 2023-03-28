日本共同社27日報導，圍繞一直空缺的自民黨「安倍派」（正式名稱為「清和政策研究會」）會長職位的博弈再次趨於活躍。被視為候選人之一的自民黨政調會長萩生田光一，把「前首相安倍晉三1周年忌」的7月作為選出會長的大致時間，而以此為契機，其他有力候選人也陸續開始做宣傳。安倍派是成員96人的該黨最大派系，但伴隨著分裂危機。此前以集體領導體制保持均衡的做法迎來艱難局面。

據報導，事情的開端是1月底的網路節目。萩生田因出現期待其就任安倍派會長的聲音而受到關注，他提到「希望大致在一周年忌之前確立領導，打造大家共同支持的體制」，並表示「如果大家都說我能夠發揮作用的話，那麼無論以何種立場我都將繼續努力」。關於會長一事，萩生田此前一直避免作出深入發言。因此派系內部廣泛認為「（他）決心登上會長之位」（骨幹黨員語）。

目前安倍派透過代理會長、前文部科學相鹽谷立與通稱「五人組」的協商來運營。這五人組是萩生田、參院幹事長世耕弘成、官房長官松野博一、經濟產業相西村康稔、國對委員長高木毅。去年9月的安倍國葬告一段落後，曾出現過渡為鹽谷派的方案，但因年輕黨員等反對而作罷。在沒有眾望所歸的繼任者的情況下，為防止派內分裂，只能採取集體領導體制。萩生田的發言導致這一微妙的平衡有可能被打破，競爭對手也不再沉默。

率領參院安倍派約40人的世耕在3月12日播出的BS節目中強調：「在五人團結領導下，為實現繼承安倍遺志的政策做出了貢獻。進展順利。」他提及五人團結領導，透露出牽制萩生田的意圖。在圍繞日本央行行長任命聽取植田和男闡述政策方針時，世耕自己參與質詢並強調「安倍經濟學」取得了效果。

西村曾經參加2009年的總裁選舉。在2月的眾院預算委員會會議上，他對幹事長茂木敏充和公明黨提倡的兒童補貼取消收入限制方案表示了否定見解，展現出堅持一貫意見的姿態。代理會長、前政調會長下村博文也透過憲法討論努力維持存在感。

共同社報導說，安倍派內部不少人慎重地認為「如果勉強決定會長將使對立表面化，會給其他派系以可乘之機」（年輕黨員語）。

對安倍派擁有影響力的前首相森喜朗在23日的會議上，舉出五人的名字敦促稱「必須在某個時間點決定一個人擔任代表」，他在24日晚間與五人聚餐。黨內有人認為「2023年度預算成立後，博弈將全面展開」（資深黨員語）。