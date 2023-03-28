P. LEAGUE+新北國王28日晚間以89比81擊退桃園璞園領航猿，目前戰績第1的國王隊以22勝7敗確定成為聯盟本季首支確定晉級季後賽的隊伍，也是團隊連兩季殺入季後賽。

上半場領航猿失誤偏多，給了國王不少反快攻機會搶分，前兩節打完國王隊36比24領先12分，第3節領航猿三分火力復甦，艾爾斯、黃泓瀚、白曜誠接力投進3記三分球，將分差縮小到個位數，三節打完領航猿58比63只落後5分。

第4節領航猿白曜誠追加一記三分球助隊打出6比2小高潮，將分數追到64比65，這時國王隊喊暫停重新部署，回到場上後國王連得9分，再將領先分差擴大到安全位置，最終順利在主場收下勝利，提前確定晉級季後賽。

賽後新北國王教頭萊指出，球員徹底執行賽前策略，大家全力要在這場奪勝並收下季後賽門票，是球員的努力帶來勝利，現在就是繼續保持耐心，專注每天的練習、比賽，完成每個小目標，朝冠軍這個大目標前進。

在場邊受訪的林書緯則說，希望繼續維持狀態，因為今年賽季較長，打起來相對較累，體能就會下滑，就盡力維持目前還不錯的狀態到季後賽。

領航猿總教練卡米諾斯表示，此役關鍵在球隊上半場失誤太多，被對方拿了不少分數，讓球隊在追分上比較困難，下半場雖然節奏打得不錯，但國王也是很有經驗的隊伍，很快又回穩守成。

國王外援曼尼高此役進帳25分、9籃板、8助攻，戴維斯17分、12籃板，林書緯10分、7助攻；領航猿5名球員得分雙位數，洋將桑尼15分最高，並有9籃板，隊長施晉堯14分居次，三分球4投3中的白曜誠贊助12分。