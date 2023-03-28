便當店名多加2個字，真的會影響購買意願嗎？一名男網友觀察，公司附近的便當店經營多年，前陣子重新裝潢，店名從「XX烤肉飯」改為「韓式XX燒肉便當」，價格竟然大幅提升，且客群也瞬間變成女性為主，讓他好奇這是否為便當店的「流量密碼」？貼文一出，引發熱議。

原PO在PTT女板發文表示，公司附近有一間便當店原本名為「XX烤肉飯」，店面看起來舊舊的，已經開業多年，價格一路從70元慢慢調漲到90元，主菜多半是烤肉片、雞腿、排骨等食材，看似男生是主要客群。

沒想到，今年便當店全面重新裝潢，雖改名為「XX韓式燒肉便當」，菜色卻換湯不換藥，唯一的不同在於多加了甜甜的醬汁並灑上芝麻，就讓價格直接變成125元起跳，原PO也因此望之卻步，越來越少到這間店光顧。

根據原PO觀察，這家的女性客群有增加的趨勢，前陣子還聽女同事說：「最近新開那家韓式燒肉飯很好吃！」更表示在這家便當店改裝前從來沒有光顧過，但因為出現「韓式」兩個字，就想要嚐鮮看看。對此，原PO不禁納悶，「女生是不是對『韓式』兩個字沒抵抗力？這是不是便當店的流量密碼？」

貼文一出，有鄉民點頭，笑說：「迷妹對韓國歐巴的加成，難吃也要哭著說好吃」、「我是欸」，然而也有許多人不買單，「不喜歡韓式，標了我直接跳過」、「不吃辣看到韓式跳過+1」、「韓式有80%是雷，直接跳過」。甚至有鄉民認為，未必是「韓式」兩字起作用，「家裡附近的便當店改名成日式食堂也漲了五成，生意更好了」、「加個韓式、日式、義式、法式哪怕你料理分明是台式的，都還是會有人買」、「重點應該是重新裝潢，看起來舊舊的真的不會想吃」。