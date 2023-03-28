臺灣方面極想要參與聯合國活動，財團法人商業發展研究院找上日本機構，協助在永續觀光、觀光產業數位轉型議題的參與，維繫臺灣以特殊途徑參與聯合國UN/CEFACT的管道暢通！

為確保日方的承諾應允，商研院（CDRI）由董事長許添財出面，28日與日本觀光情報流通機構（Japanese EC Promotion Organization for Travel, Tourism and Leisure, JTREC）理事長志方紀雄在東京共同簽署合作備忘錄（MOU），合作目的在於強化我國在聯合國永續觀光、智慧交通相關跨境服務流程簡化、資料交換等商業技術標準層面的相互調和及互通計畫，並做出具體貢獻。

許添財表示，MOU倡議台日雙方應藉由積極推動高品質、高附加價值、高文化特色強度與環境友善的高端旅遊觀光服務產業。這次建立的臺日合作基礎，除了將擴大合作接軌聯合國觀光標準，更倡議共同推動「臺日觀光共同市場」，為雙邊創造疫後觀光經濟復甦。

28日MOU簽署現場，共同出席見證者包括日本前參議院參議員暨國際觀光文化交流協會會長藤野公孝，臺北駐日經濟文化代表處副代表蔡明耀公使等40多位臺日政商界重要人士。

同時，為促進臺日優質頂級觀光商業對接，拓展日人來臺高端旅遊消費縮短逆差，以及前瞻高端旅遊市場，洞察日本高端旅遊發展模式與合作商機，於MOU簽署儀式後隨即舉辦首屆臺日兩國高端旅遊論壇。