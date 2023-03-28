前總統馬英九27日抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，今（28）日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥 振興中華」並寫下民國紀年「百十二」，更在致詞中提到「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」。對此，前大使介文汲就表示「這次馬英九弄的非常清楚，和平奮鬥基本上符合他這次去大陸的主軸，希望為兩岸謀和平」，更大讚「非常有高度」，引發討論。

介文汲28日在中天節目《中天辣晚報》中表示，「我想馬英九做為中華民國的前總統，這是他應該做的事，也是他長久的心願，他們也是有備而去的，他們在中山陵致詞的全文也是他的祭文」，介文汲提到，因為民進黨一直在挑戰「馬英九到大陸不敢講中華民國」，結果馬英九一開口就中華民國，這讓介文汲認為，「民進黨就是自己做不到的地方就希望別人做，民進黨什麼時候用過中華民國，要嘛就是用中華民國台灣，不然就是中華民國不見了」。

介文汲更接著說，「馬英九不會忘記他自己的身份和國家，兩岸事實上同屬中華民族，馬英九把他的訴求放到國家層次更高一級，就是民族，他寫了振興中華，講的就是民族，民族上面更高的一層就是文化，我們有文化、民族的認同，才有國家、家族的認同」。

介文汲也強調，「這個認同的層次馬英九是弄的非常清楚，和平奮鬥基本上符合他這次去大陸的主軸，希望為兩岸謀和平，馬英九這次展現了很深厚的學養，對兩岸在過去及近代走過的歷史，他用非常有智慧、深度的表達方式把它們結合起來，是很有高度的，在國家認同之上，是民族認同，馬英九很巧妙的把這點提醒出來了」。