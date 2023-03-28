以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅的女星陳妍希，嫁給大陸男星陳曉後，工作重心也大多放在對岸，一舉一動都相當受到關注。陳妍希是熱門戀愛節目《半熟戀人》主持人之一，最近第二季播出後又話題不斷，近日她曬出穿上一套氣質深U套裝，胸前呼之欲出的傲人身材也引起網友討論。

陳妍希不只會演戲，近年也在大陸綜藝節目上也能看到她亮眼表現，超人氣戀愛觀察真人秀《半熟戀人》就找來她當主持人之一，不時分享自己與陳曉的戀愛故事，常常讓粉絲都很驚喜；今（28日）陳妍希在微博上發文，雖然是穿搭美照，但最後還是不忘替節目宣傳，標記「半熟戀人2」。

陳妍希穿上深U套裝，好身材呼之欲出。（圖／摘自陳妍希michelle微博）

畫面中陳妍希身穿一套嫩綠色深U套裝，長直髮披肩相當有女人味，臉上更找不到歲月痕跡，明明40歲卻活得像少女，寫著「今天我和春天有個約會，約嗎？」；仔細看還能發現陳妍希美胸呼之欲出，春光乍現讓網友都被辣暈，「原來陳妍希這麼有料」、「衣服穿好，太辣了吧」、「真的是辣媽，羨慕陳曉」。

不久前，陳妍希與陳曉的北京愛巢內裝曝光，因為美到像樣品屋，還遭質疑沒有生活痕跡，間接引起網友論戰；事後有粉絲跳出來替陳妍希說話，陳妍希和陳曉在兒子出生後就搬家了，但這房子確實是他們之前居住的地方。由此可見陳妍希的人氣有多誇張，大小事都會變成話題。